***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.12.2019 18:42
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.12.2019
Alım
810,00
6.496,20
05.12.2019
Satım
540,00
4.363,20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802122
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,15
|Açılış
|: 272,83
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5431
|7,5809
|% 0,40
|
|Frank
|5,7995
|5,8344
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|0,38
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,50
|