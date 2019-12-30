LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% 0,07
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,39
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% -0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|Yarım
|922
|946
|0,09
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
Seans Raporu
- 17:59IHYAY Yüzde 14.29 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 241, 436 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1192, 76 artarak (% 0.87 ) 138, 933
- 17:57XU100 Endeks 114, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 8, 869.00 milyon TL de
- 17:57BURVA Yüzde 14.95 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 250 adet işlem
- 17:56YATAS Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem