***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.12.2019 18:49
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.12.2019
Alım
270,00
2.335,50
31.12.2019
Satım
270,00
2.335,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806226
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 290,95
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8561
|7,8955
|% 1,10
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|7,07
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
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Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
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17:58TKNSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
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17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
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17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem