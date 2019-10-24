***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.653.837 3.294.360 1.231.456 1.033.128Satışların Maliyeti12-13 -1.819.312 -1.543.751 -586.046 -532.067TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.834.525 1.750.609 645.410 501.061BRÜT KAR (ZARAR)1.834.525 1.750.609 645.410 501.061Genel Yönetim Giderleri13-14 -1.953.530 -1.697.658 -570.454 -571.289Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 33.782 85.227 15.446 9.327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -104 -15.564 0 -11.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-85.327 122.614 90.402 -72.205Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 47.300 39.981 0 485FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-38.027 162.595 90.402 -71.720Finansman Gelirleri17 20.692.571 17.185.518 6.727.733 12.231.579Finansman Giderleri17 -3.107.904 -2.167.291 -2.213.898 -2.086.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.546.640 15.180.822 4.604.237 10.073.810Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.649.434 -3.289.720 -997.780 -2.219.565Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.649.434 -3.289.720 -997.780 -2.219.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245DÖNEM KARI (ZARARI)13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,02520000 0,02156000 0,00654000 0,01424000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.209.695 77.243.704Dönem Karı (Zararı)13.897.206 11.891.102Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.897.206 11.891.102Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.980.185 -4.351.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-13 1.521.113 1.467.666Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler461.343 -314.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 116.601 91.659Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -6.538Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 344.742 -399.399Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -15.564.775 -8.755.018Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -15.567.858 -8.756.847Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 3.083 1.829Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.649.434 3.289.720Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.300 -39.981Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -813Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -47.300 -39.168İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.659.276 69.704.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.918 -5.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 496İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.918 -5.811Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler647 161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.507 -146.017İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)109.482 -172.268İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-103.975 26.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.948 -2.045.038İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.948 -2.045.038Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.517.889 71.917.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-152.511 -16.547Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-152.511 -16.547Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları257.745 77.243.704Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.467.440 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI14.873.700 7.208.503Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.271Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.271Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-967.064 -79.163Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -967.064 -79.163Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.100 41.411Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -6.300Alınan Faiz15.787.664 7.251.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.083 -79.238İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -77.409İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -77.409Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.083 -1.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.660.922 84.372.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.660.922 84.372.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.073.602 31.280.494DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.734.524 115.653.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 126.554.716 115.113.600Ticari Alacaklar4 29.679 60.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 29.679 60.597Stoklar5 7.824 8.471Peşin Ödenmiş Giderler9 43.481 6.636İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9-20 26.796 4.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.685 2.257Diğer Dönen Varlıklar9 189.474 75.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 189.474 75.255ARA TOPLAM126.825.174 115.264.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR126.825.174 115.264.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 6.628 6.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.628 6.628Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 19.906.616 21.015.731Maddi Duran Varlıklar7 15.617.625 15.067.362Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 23.593 24.590Peşin Ödenmiş Giderler9 2.069 622İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.069 622TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.556.531 36.114.933TOPLAM VARLIKLAR162.381.705 151.379.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 319.738 314.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-20 141.029 245.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 178.709 69.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 64.576 95.290Diğer Borçlar9 13.420 8.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.420 8.654Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.769.044 4.763.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.769.044 4.763.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 188.319 6.325Kısa Vadeli Karşılıklar2.547.800 2.197.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 48.288 42.470Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 2.499.512 2.154.770ARA TOPLAM7.902.897 7.385.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.902.897 7.385.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 69.059.696 72.582.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 69.059.696 72.582.896Uzun Vadeli Karşılıklar10 567.790 455.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 567.790 455.211TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.627.486 73.038.107TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER77.530.383 80.423.580ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.851.322 70.955.912Ödenmiş Sermaye11 5.515.536 5.515.536Sermaye Düzeltme Farkları11 56.769.483 56.769.483Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.839.746 -2.839.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 -1.384.507 -1.382.711Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.384.507 -1.382.711Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.384.507 -1.382.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 3.455.669 2.839.746Yasal Yedekler11 615.923 0Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler11 2.839.746 2.839.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.437.681 -3.276.838Net Dönem Karı veya Zararı13.897.206 13.330.442TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.851.322 70.955.912TOPLAM KAYNAKLAR162.381.705 151.379.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.436.114 -2.436.114 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.734 0 11.891.102 11.889.368 0 11.889.368Dönem Karı (Zararı)11.891.102 11.891.102 0 11.891.102Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.734 -1.734 0 -1.734Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)11 -77.409 77.409 -77.409 -77.409 0 -77.409Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.380.044 2.839.746 -3.276.838 11.891.102 69.519.239 0 69.519.239Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912Transferler615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.796 13.897.206 13.895.410 0 13.895.410Dönem Karı (Zararı)13.897.206 13.897.206 0 13.897.206Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10 -1.796 -1.796 0 -1.796Dönem Sonu Bakiyeler11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.507 3.455.669 9.437.681 13.897.206 84.851.322 84.851.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.796 -1.734 -64 -91Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -1.796 -1.734 -64 -91Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.796 -1.734 -64 -91TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.895.410 11.889.368 3.606.393 7.854.154Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.895.410 11.889.368 3.606.393 7.854.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794603BIST