***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen 05.12.2019 tarihli yazı ile, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış bir özel durumun olup olmadığı bilgisinin ve varsa özel durum bildiriminin KAP'a iletilmesi talep edilmiştir.Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802123BIST