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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2020 21:08
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***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Halihazırda 01.05.2035 tarihine kadar MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmış olan Mares Otel turistik tesisinin, 03.12.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan irtifak hakkı süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuzun onaylandığı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, irtifak hakkı süresi 17.12.2068 tarihine kadar uzatılmıştır.
İlgili düzenlemeler uyarınca yararlanma bedeli, peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 24.288.657,63 TL veya, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde %25'i peşin olmak üzere toplam beş taksitle birer yıllık dilimler halinde ve taksitlere kanuni faiz uygulanmak suretiyle, kanuni faiz hariç toplam 30.360.822,04 TL'dir. Şirketimizce otuz gün içinde ödeme şeklinde karar verilerek gerekli ödemenin yapılması ve kesin izne ilişkin taahhütnamenin imzalanması gerekmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807646


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