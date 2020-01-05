***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2020 21:08
***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halihazırda 01.05.2035 tarihine kadar MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş.'ye kiralanmış olan Mares Otel turistik tesisinin, 03.12.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan irtifak hakkı süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuzun onaylandığı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, irtifak hakkı süresi 17.12.2068 tarihine kadar uzatılmıştır.
İlgili düzenlemeler uyarınca yararlanma bedeli, peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde 24.288.657,63 TL veya, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde %25'i peşin olmak üzere toplam beş taksitle birer yıllık dilimler halinde ve taksitlere kanuni faiz uygulanmak suretiyle, kanuni faiz hariç toplam 30.360.822,04 TL'dir. Şirketimizce otuz gün içinde ödeme şeklinde karar verilerek gerekli ödemenin yapılması ve kesin izne ilişkin taahhütnamenin imzalanması gerekmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807646
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9790
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|Önceki Kapanış
|: 5,9590
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5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6713
En Yüksek
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|: 0,20%
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|Açılış
|: 6,6540
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|Önceki Kapanış
|: 6,6590
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6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 4,75
|Açılış
|: 297,37
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,52
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7901
|7,8291
|% -0,16
|
|Frank
|6,1220
|6,1589
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,21
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,75
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|2,36
|
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