***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
21.11.2019 16:40
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
UNS
İlgili Menkul Kıymet Adı
MAKTK.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
22/11/2019
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
20/02/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 22/11/2019-20/02/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde MAKTK.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799951
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,36
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3432
|7,3800
|% 0,05
|
|Frank
|5,7244
|5,7589
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5160
|1,5236
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-4,66
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,96
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