***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 56.708.685 54.717.500 19.270.546 20.001.848Satışların Maliyeti10 -38.099.708 -36.533.747 -13.901.075 -14.248.365TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.608.977 18.183.753 5.369.471 5.753.483BRÜT KAR (ZARAR)18.608.977 18.183.753 5.369.471 5.753.483Genel Yönetim Giderleri-4.375.586 -3.877.287 -1.233.906 -1.331.551Pazarlama Giderleri-4.331.651 -3.795.899 -1.358.924 -1.162.305Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.863.340 2.176.088 1.983.376 1.084.559Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-502.082 -1.619.036 171.829 -791.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.262.998 11.067.619 4.931.846 3.552.477FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.262.998 11.067.619 4.931.846 3.552.477Finansman Giderleri-1.648.714 -2.609.937 -357.333 -866.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.614.284 8.457.682 4.574.513 2.685.834Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.832.636 -335.945 -961.398 -112.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.982.563 -1.091.869 -965.633 -705.196Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri149.927 755.924 4.235 593.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788DÖNEM KARI (ZARARI)9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faliyetlerden Pay Başına Kazanç 11 0,00049000 0,00041000 0,00018000 0,00013000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.703.052 15.089.776Dönem Karı (Zararı)9.781.648 8.121.737Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.093.160 9.616.921Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.646.556 5.571.024Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -289.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler930.367 2.287.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler930.367 2.287.616Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.067.114 1.422.336Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.715.828 -1.187.601Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.648.714 2.609.937Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.872.637 335.945İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.171.756 -2.648.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.935.262 1.525.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.067.016 318.939Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-930.754 -3.144.840Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.123.330 -3.220.458Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler756.483 69.798Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.390.743 2.467.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.518.866 -665.303Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.703.052 15.089.776YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.285.700 226.332Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.128 -961.269Alınan Faiz2.715.828 1.187.601FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.601.252 -14.638.539Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-327.406 -1.540.781İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-6.618.401 -10.481.090Ödenen Faiz-1.655.445 -2.616.668YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)387.500 677.569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)387.500 677.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.886 407.024DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ484.386 1.084.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri484.386 96.886Ticari Alacaklar55.625.974 47.690.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 314.618 725İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 55.311.356 47.689.987Diğer Alacaklar12.749.636 14.176.779İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.715.245 14.072.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 34.391 103.817Stoklar7 28.319.544 27.099.504Peşin Ödenmiş Giderler1.822.718 1.366.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.822.718 1.366.307Diğer Dönen Varlıklar2.030.466 7.514ARA TOPLAM101.032.724 90.437.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.032.724 90.437.702DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 27.390.545 31.237.902 33.935.017TOPLAM VARLIKLAR132.270.626 124.372.719KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.767.875 9.982.694İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 4.767.875 9.648.556İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 334.138Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 1.688.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.688.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.688.249Ticari Borçlar7.493.169 8.616.499İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 38.478 144.532İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 7.454.691 8.471.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.029.818 1.379.155Diğer Borçlar1.021.818 1.132.111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.021.818 1.132.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.388.759 10.779.502Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.982.563 1.031.380Kısa Vadeli Karşılıklar2.493.642 1.626.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.493.642 1.626.151ARA TOPLAM30.865.893 34.547.492TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.865.893 34.547.492UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11.075.239 10.464.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.075.239 10.464.943TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.075.239 10.464.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.941.132 45.012.435ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.329.494 79.360.284Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.123.632 14.936.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.123.632 14.936.070Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15.390.607 15.390.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)733.025 -454.537Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-191.183.510 -202.287.596Net Dönem Karı veya Zararı9.781.648 11.104.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.329.494 79.360.284TOPLAM KAYNAKLAR132.270.626 124.372.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -537.233 15.390.607 203.468 -209.199.490 6.912.609 68.173.502 68.173.502Transferler6.912.609 -6.912.609Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)712.525 8.121.737 8.834.262 8.834.262Dönem Karı (Zararı)8.121.737 8.121.737 8.121.737Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)712.525 712.525Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi715 -715Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 175.292 15.390.607 204.183 -202.286.881 8.121.737 77.008.479 77.008.479Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -202.287.596 11.104.086 79.360.284 79.360.284Transferler11.104.086 -11.104.086Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 9.781.648 10.969.210 10.969.210Dönem Karı (Zararı)9.781.648 9.781.648 9.781.648Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.187.562 1.187.562 1.187.562Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 733.025 15.390.607 204.183 -191.183.510 9.781.648 90.329.494 90.329.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.781.648 8.121.737 3.613.115 2.573.788DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.187.562 712.525 1.187.562 712.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.484.453 890.656 1.484.453 890.656Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-296.891 -178.131 -296.891 -178.131Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-296.891 -178.131 -296.891 -178.131Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.187.562 712.525 1.187.562 712.525TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.969.210 8.834.262 4.800.677 3.286.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.969.210 8.834.262 4.800.677 3.286.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796736BIST