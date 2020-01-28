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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.01.2020 08:09
GÜNCEL HABERLER


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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülen yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle  Birleşik Metal-İş Sendikası'nın 24 Ocak 2020 tarihli kararı ile Şirketimizin de içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı aldığı ve grev uygulama tarihinin 5 Şubat 2020 olarak belirlendiği Birleşik Metal-İş Sendikası aracılığıyla tarafımıza 27 Ocak 2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.
    
Birleşik Metal-İş Sendikası'nın almış olduğu söz konusu grev ve grev uygulama kararlarının, Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) tebliğ edilmesi üzerine MESS Yönetim Kurulu 27 Ocak 2020 tarih ve 909 sayılı kararı ile uyuşmazlık kapsamındaki Şirketimizin de içinde bulunduğu işyerlerinde lokavt kararı almıştır. Lokavt uygulama tarihi gereğine göre sonradan ayrıca tespit edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814670


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