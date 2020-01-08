***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2020 13:46
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL 2,16 % 0,010517 % 0,001952 % 18,5585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808960
BIST
15:48113.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 414,33
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:485,9535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 5,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:486,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0392
|Açılış
|: 6,6160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:48302,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 302,02
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.356.147
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|15.954.533
|% 14,03
|
|HUBVC
|19,15
|74.619.447
|% 12,71
|
|TIRE
|5,65
|242.842.529
|% 12,33
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,23
|67.546.279
|% -13,83
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|ASELS
|22,38
|667.823.845
|% -0,09
|
|GARAN
|11,02
|441.465.789
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|432.799.324
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.287.786
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,61
|371.294.409
|% 0,63
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,62
|318.911.120
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.447.228
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|251.788.902
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7659
|7,8048
|% -0,59
|
|Frank
|6,0986
|6,1353
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|
Seans Raporu
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