***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331Transferler-19.669 19.669 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-352.071 -352.071 0 -352.071Dönem Sonu Bakiyeler2.750.000 -19.669 -352.071 2.378.260 0 2.378.260Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350Transferler-705.981 705.981 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-888.690 -888.690 -115.773 -1.004.463Sermaye Avansı1.313.728 1.313.728 0 1.313.728Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler99.800 99.800Dönem Sonu Bakiyeler2.750.000 1.313.728 -725.650 -888.690 2.449.388 -15.973 2.433.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI689.889 -2.755.048Dönem Karı (Zararı)-1.004.463 -352.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-189.934 31.542Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 11.312 -46.754Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.644 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -6.644 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 91.332Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 0 91.332Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -194.602 -13.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.906.335 -2.434.519Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 1.738.387 -2.402.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.348 -9.049İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.348 -9.049Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -25.141 -15.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.806 6.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 11.806 6.826Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 15.075 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.492 -19.301İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -32.434İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 95.492 13.133Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 75.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 -9.632 5.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -20.185 5.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 10.553 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları711.938 -2.755.048Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -22.049YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.838 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.838 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.838 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.413.528 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri13 1.313.728 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 99.800 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.094.579 -2.755.048NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.094.579 -2.755.048DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.164 2.756.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.145.743 1.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.145.743 51.164Finansal Yatırımlar4 0 1.738.387Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 1.738.387Diğer Alacaklar6 4.262 9.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.262 9.610Peşin Ödenmiş Giderler7 25.141 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.141 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 22.049 0Diğer Dönen Varlıklar14 20.185 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20.185 0ARA TOPLAM2.217.380 1.799.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.217.380 1.799.161DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 2.182 2.182İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.182 2.182Maddi Duran Varlıklar8 53.931 56.405Tesis, Makine ve Cihazlar30.740 30.167Mobilya ve Demirbaşlar23.191 26.238Ertelenmiş Vergi Varlığı21 397.910 203.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR454.023 261.895TOPLAM VARLIKLAR2.671.403 2.061.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 18.798 6.992İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.798 6.992Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 32.044 16.969Diğer Borçlar95.492 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-23 94.737 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 755 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 75.000 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)75.000 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 12.810 2.257İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.810 2.257ARA TOPLAM234.144 26.218TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.144 26.218UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 3.844 10.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.844 10.488TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.844 10.488TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER237.988 36.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.449.388 2.024.350Ödenmiş Sermaye13 2.750.000 2.750.000Sermaye Avansı13 1.313.728 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -725.650 -19.669Net Dönem Karı veya Zararı13 -888.690 -705.981Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 -15.973 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.433.415 2.024.350TOPLAM KAYNAKLAR2.671.403 2.061.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.003.699 3.241.789 22.710 2.505.525Satışların Maliyeti15 -2.143.489 -3.115.466 -8.475 -2.333.579TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-139.790 126.323 14.235 171.946BRÜT KAR (ZARAR)-139.790 126.323 14.235 171.946Genel Yönetim Giderleri16-17 -1.412.716 -679.712 -634.652 -260.634Pazarlama Giderleri16-17 -48.591 -79.578 -13.847 -23.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 406.108 343.374 52.113 37.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.076 -103.151 -604 -98.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.199.065 -392.744 -582.755 -172.947Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 0 27.637 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.199.065 -365.107 -582.755 -172.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.199.065 -365.107 -582.755 -172.947Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri194.602 13.036 228.762 22.566Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 194.602 13.036 228.762 22.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381DÖNEM KARI (ZARARI)-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -115.773 0 -44.016 0Ana Ortaklık Payları-888.690 -352.071 -309.977 -150.381Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.004.463 -352.071 -353.993 -150.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-115.773 0 -44.016 0Ana Ortaklık Payları-888.690 -352.071 -309.977 -150.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796914BIST