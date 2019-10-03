***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2019 16:32
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
ISIN Kodu TRYMQPY00022
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.03.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
14:00 e Kadar Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Yoktur.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.maqasid.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan dövize dayalı swap ve forward sözleşmeleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler, bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ihraççıların ortaklık payları, TL cinsinden ve/veya döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları alınabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Yoktur.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Yıllık TL bazında %15 15
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00555 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürkan ALTINAY Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tunç Emre KARABULUT Düzey 3, Türev Araçlar
Ahmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 41 19 info@maqasid.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Tunç Emre KARABULUT Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 tunc@maqasid.com.tr
Ahmet GÜDER Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789970
BIST