***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONISIN Kodu TRYMQPY00022Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi05.03.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıMAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler14:00 e Kadar Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Yoktur.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.maqasid.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan dövize dayalı swap ve forward sözleşmeleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler, bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ihraççıların ortaklık payları, TL cinsinden ve/veya döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları alınabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Yoktur.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Yıllık TL bazında %15 15Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00555 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürkan ALTINAY Düzey 3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTunç Emre KARABULUT Düzey 3, Türev AraçlarAhmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 0216 706 4115 0216 706 41 19 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTunç Emre KARABULUT Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 tunc@maqasid.com.trAhmet GÜDER Fon Yöneticisi 0216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789970BIST