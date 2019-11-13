***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü ŞEMSİYE FONFonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi26.11.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıMAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:00 Alım-Satım, 16:01-18:00 arası Alım-Satım Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. 1000 Yoktur.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.maqasid.com.tr, www.kap.org.tr Yoktur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değeri, Yatırım Vekaletine Dayalı Katılım Hesabı ve Kira Sertifikalarına yatırılarak değerlendirilir. Yoktur.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0041 1,5Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürkan ALTINAY Düzey3Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTunç Emre KARABULUT Düzey 3, Türev AraçlarAhmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 216 706 41 15 216 706 41 19 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaTunç Emre KARABULUT Genel Müdür 216 706 41 15 tunc@maqasid.com.trAhmet GÜDER Portföy Yöneticisi 216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798596BIST