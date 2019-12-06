***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.Tüm yatırımlar, Gayrimenkul Yatırım Fonlan Tebliği 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.Temel yatırım kriterlerine aşağıda yer verilmektedir:a) Gayrimenkullerin mevcut piyasa değeri ve bu değerin gelecekteki artış potansiyeli,b) Gayrimenkullerin satılabilirliğinin yüksek olmasıc) Gayrimenkullerin kira getiri potansiyeli.d) Gayrimenkullerin konumlandığı coğrafi bölgelerin altyapı olarak gelişime açık olması,e) İlgili gayrimenkul türlerinin ait olduğu pazara ait sektörel gelişmeler ve durum tespiti,f) Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler, - İmar durumundaki değişikliklerAncak Fon'un yatırım stratejisi kapsamındaki yatırım kriterleri her bir gayrimenkul türü için farklılık gösterebilecektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürkan ALTINAY Düzey 3Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emin ORANTunç Emre KARABULUTMemet BOZANAbdullah SELMANOĞLUEhsan Shafiq Yacub ALBLBISIMoh'd Mustafa Ahed ALNUBANIWael Abdulqader Abdulhameed ALABDULJADERFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTunç Emre KARABULUT Düzey 3, Türev AraçlarAhmet GÜDER Düzey 3, Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBarbaros Mah. Mor Sümvül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul 216 706 41 15 216 706 41 19 info@maqasid.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAhmet GÜDER Fon Yöneticisi 216 706 41 15 ahmet@maqasid.com.trTunç Emre KARABULUT Fon Yöneticisi 216 706 41 15 tunc@maqasid.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802212BIST