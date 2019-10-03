***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiEski UnvanMaqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanMaqasid Portföy İkinci Katılım Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/10/2019AçıklamalarSPK' nın 27/09/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.12364 sayılı yazısı ile Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' nun "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" a dönüşümüne ve izahname Tadiline izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789754BIST