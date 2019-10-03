***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.10.2019 10:26
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/10/2019
Açıklamalar
SPK' nın 27/09/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.12364 sayılı yazısı ile Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' nun "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" a dönüşümüne ve izahname Tadiline izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789754
BIST
18:05102.784
En Yüksek
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104.768
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102.062
18:055,6980
En Yüksek
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En Düşük
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18:056,2578
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,77
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91