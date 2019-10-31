***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye artırım kararına ilişkin, Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795875BIST