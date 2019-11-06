***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.11.2019 11:06
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21/10/2019 tarih ve E.13373 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen "MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU" u iç tüzüğü 04 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, iç tüzük bildirim ekinde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796856
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