***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 21/10/2019 tarih ve E.13373 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen "MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU" u iç tüzüğü 04 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, iç tüzük bildirim ekinde bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796856BIST