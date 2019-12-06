***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Tarafından 28/11/2019 tarih ve E.14968 sayılı yazısı ile onaylanan "Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" iç tüzüğü PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802247BIST