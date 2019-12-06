***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.12.2019 11:36
***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 28/11/2019 tarih ve E.14968 sayılı yazısı ile onaylanan "Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" iç tüzüğü PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802247
BIST
12:20108.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,71
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:205,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7659
En Düşük
5,7410
12:206,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4026
En Düşük
6,3837
12:20273,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,15
|Açılış
|: 273,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,09
|12.615.229
|% 13,19
|
|OYLUM
|5,86
|20.145.084
|% 10,36
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|DARDL
|2,47
|53.678
|% 9,78
|
|SMART
|9,57
|11.250.492
|% -19,98
|
|FONET
|6,90
|40.383.249
|% -13,75
|
|KFEIN
|11,90
|68.456.037
|% -13,01
|
|LOGO
|54,40
|10.344.172
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,70
|375.956.399
|% -0,51
|
|ASELS
|19,49
|321.923.386
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,97
|294.295.494
|% 3,48
|
|TTKOM
|7,26
|211.624.866
|% 1,97
|
|GARAN
|10,44
|210.054.094
|% 1,16
|
|ISFIN
|2,97
|294.295.494
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,48
|105.591.100
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|61.470.287
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,22
|113.998.093
|% 0,91
|
|IEYHO
|0,47
|22.523.539
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5315
|7,5692
|% -0,16
|
|Frank
|5,8084
|5,8434
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,67
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,28
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,45
|
|Yarım
|870
|893
|1,19
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|-0,09
|