***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK' nın 27/09/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.12364 sayılı yazısı ile Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' nun "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" a dönüşümüne ve izahname Tadiline izin verilmiştir.Ekte SPK tarafından onaylı izahname tadil metni bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789756BIST