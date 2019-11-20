***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından Maqasid PYŞ Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon izahname tadili 14/11/2019 tarih ve E.14426 sayılı izni ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799833BIST