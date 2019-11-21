***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarMAQASID PYŞ BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından onaylanmış değişiklikleri de içeren tam izahname metni PDF olarak ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799924BIST