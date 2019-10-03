***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK' nın 27/09/2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.12364 sayılı yazısı ile Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Maqasid Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)' nun "Maqasid Portföy İkinci Katılım Serbest Fon" a dönüşümüne ve izahname Tadiline izin verilmiştir.İzahname tadili ile oluşan değişikliklerin daihl edildiği güncel izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789775BIST