***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaqasid Pyş Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon İzahnamesi Ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798600BIST