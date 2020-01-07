***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalar26/12/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından onaylanan Maqasid PYŞ Altın Katılım Fonu izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808510BIST