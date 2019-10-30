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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.10.2019 15:03
GÜNCEL HABERLER

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA MOHAMED ABDELKARIM MOHAMED ABOUMOSTAFA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Hayır 22.75 Bağımsız Üye Değil
AYMAN GHONEAM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Evet 13.5 Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMİN ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Evet
AHMED IBRAHIM IBRAHIM EL SERAFY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TUNÇ EMRE KARABULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795343


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DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
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Frank 5,7548 5,7894 % 0,10  
Riyal 1,5254 1,5331 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.486 -2,09  
Altın Gr. 273 273 -1,02  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,68 17,70 -0,12  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,04  
B. Petrol 60,23 60,23 -1,36  
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