***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız tarafından Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan Marka Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının vadesi geçmiş finansal, kamu ve personel borçları olması ile aleyhine başlatılmış hukuki takibatların bulunması nedenleriyle Şirketin Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi çerçevesinde uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794163BIST