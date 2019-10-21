***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
21.10.2019 19:09
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Şirketin Uyarılması
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Açıklamalar
Borsamız tarafından Payları Ana Pazar'da işlem görmekte olan Marka Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının vadesi geçmiş finansal, kamu ve personel borçları olması ile aleyhine başlatılmış hukuki takibatların bulunması nedenleriyle Şirketin Kotasyon Yönergesinin 35/1-d maddesi çerçevesinde uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794163
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