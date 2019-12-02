***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarla başvuru yapılması uygun görülmüştür.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801399BIST