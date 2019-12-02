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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

02.12.2019 23:13
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarla başvuru yapılması uygun görülmüştür.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801399


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,25 415.709.855 % 19,68  
SANKO 8,28 42.326.341 % 18,79  
SMART 7,10 160.444.015 % 16,78  
BJKAS 3,34 432.490.408 % 14,78  
KLNMA 53,20 5.026.432 % 14,51  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4099 7,4471 % -0,05  
Frank 5,7668 5,8016 % 0,72  
Riyal 1,5262 1,5339 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 270 270 -0,93  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -3,00  
Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,03  
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