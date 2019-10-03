***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2019 21:12
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
Aşağıda Ünvanları ve Tutarları belirtilen Bağlı Ortaklarımızdan olan alacaklarımızın , yapılacak ilk Genel Kurulda Sermaye'ye ilave edilmek üzere Sermaye Yedeğine alınmasına
İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş 790.000 TL
Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş 9.380.000 TL
Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş 2.080.000 TL
Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş 70.000 TL
Endeğer Gayrimenkul Yönetim San.ve Tic. A.Ş 260.000 TL
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790073
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