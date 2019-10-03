***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.Aşağıda Ünvanları ve Tutarları belirtilen Bağlı Ortaklarımızdan olan alacaklarımızın , yapılacak ilk Genel Kurulda Sermaye'ye ilave edilmek üzere Sermaye Yedeğine alınmasınaİstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş 790.000 TLDünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş 9.380.000 TLEngaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş 2.080.000 TLGökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş 70.000 TLEndeğer Gayrimenkul Yönetim San.ve Tic. A.Ş 260.000 TLKatılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790073BIST