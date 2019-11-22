***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimzin 03.10.2019 tarihli 2019/11 Yönetim Kurulu kararına istinaden , Bağlı Ortaklıklarımızın yaptığı Genel Kurul toplantısında-İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil ürünleri A.Ş firmasının 500.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 790.000 TL arttırılarak 1.290.000TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine - Endeğer Gayrimenkul Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş firmasının 50.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 260.000 TL artırılarak 310.000 TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding, Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'ın 3 yıllığına seçilmesine , şirket isminin Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesine -Dünya Markaları Tekstil Aksesuar iç ve Dış Tic A.Ş firmasının 100.000 TLolan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 9.380.000TL arttırılarak 9.480.000 TL olmasına , şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine -Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Tic A.Ş firmasının 50.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 2.080.000TL arttırılarak 2.130.000 TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine -Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş firmasının 500.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 70.000 TL arttırılarak 570.000TL olmasına , şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine oy birliğiyle genel kurulda karar verilerek tescil işlemleri ile ilgili başvurularımız yapılmıştır. Tescil işlemlerimizin tamamlanmasıyla yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800193BIST