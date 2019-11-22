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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2019 22:52
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimzin 03.10.2019 tarihli 2019/11 Yönetim Kurulu kararına istinaden ,  Bağlı Ortaklıklarımızın  yaptığı Genel Kurul toplantısında  
-İstanbul Bijuteri Moda  ve Tekstil ürünleri A.Ş firmasının 500.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 790.000 TL arttırılarak 1.290.000TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine - Endeğer Gayrimenkul  Yönetim Sanayi ve Tic. A.Ş firmasının 50.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 260.000 TL artırılarak 310.000 TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding,  Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'ın 3 yıllığına seçilmesine , şirket isminin Endeğer Medya Yönetim Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesine -Dünya Markaları Tekstil Aksesuar iç ve Dış Tic A.Ş firmasının 100.000 TLolan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 9.380.000TL arttırılarak 9.480.000 TL olmasına , şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine -Engaranti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Tic A.Ş firmasının 50.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 2.080.000TL arttırılarak 2.130.000 TL olmasına, şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine -Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş firmasının 500.000 TL olan sermayesinin Marka Yatırım Holding tarafından 70.000 TL arttırılarak 570.000TL olmasına , şirket yönetim kuruluna Marka Yatırım Holding'in 3 yıllığına seçilmesine oy birliğiyle genel kurulda karar verilerek tescil işlemleri  ile ilgili başvurularımız yapılmıştır. Tescil işlemlerimizin tamamlanmasıyla yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800193


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VAKFN 2,23 47.323.262 % 19,89  
KLNMA 48,46 6.150.501 % 14,78  
AKENR 0,95 86.821.328 % 14,46  
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Sterlin 7,3115 7,3482 % -0,31  
Frank 5,7050 5,7394 % -0,17  
Riyal 1,5190 1,5267 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 -2,49  
Altın Gr. 269 269 0,26  
Cumhuriyet 1.793 1.820 7,00  
Tam 1.785 1.830 7,29  
Yarım 863 885 3,52  
Çeyrek 433 443 1,76  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 -0,10  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,55 63,55 -0,42  
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