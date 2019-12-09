***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda , Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.maddesi gereğince, ,Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak Özlem Nazlı Arıkan'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Paydaşlarımızın Bilgilerine Sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802734BIST