***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 23:44
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda , Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11.maddesi gereğince, ,Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak Özlem Nazlı Arıkan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Paydaşlarımızın Bilgilerine Sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802734
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8136
En Düşük
5,8082
18:056,4347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4347
En Düşük
6,4272
18:05272,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,01
|Açılış
|: 272,85
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6152
|7,6533
|% 0,44
|
|Frank
|5,8558
|5,8911
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5443
|1,5520
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|0,78
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|-0,02
|