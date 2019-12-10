***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Eko Tv Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş firması ile Bağlı ortaklığımız Endeğer Medya Yönetim Tic. A.Ş arasında imzalanan Tv2 kanalında yayınlanan Beni Takip et programının mekan sponsoru Vadi İstanbul Avm Anonim Şirketi olmuştur. Program çekimleri Vadi İstanbul Alışveriş Merkezinde yapılmaktadır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802926BIST