***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar-Bağlı ortaklığımız Endeğer Medya Yönetim Tic. A.Ş şirketinin tescili ve hakları kendisine ait olan medya projelerinin ulusal kanallarda yayınlanması ile ilgili, olarak Tv kanalları ve projelerle ilgili sponsorluk görüşmelerine başlanmıştır. Sonuca ulaşan görüşmelerimiz ve imzalanan sözleşmelerimiz yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Kamooyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802937BIST