***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2019 00:20
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun 07.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı bülteninde Suç Duyuruları kısmına konu olan Prestij Turizm paylarında meydana gelen işlemlerle ilgili olarak SPK tarafından eski yönetim kurulu üyeleri EBRU CEYLAN, UĞUR CEYLAN ve TURGAY BEKTAŞ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
SPK'nun Denetleme Dairesi tarafından 13.11.2019 tarihli, 44649743-663.02-E.14273 sayı numarası ile şirketimize göndermiş olduğu yazısına istinaden, Prestij Turizm paylarının ilişkili tarafından alım satımı suretiyle Marka Yatırım Holding karının veya malvarlığının 1.150.000 TL tutarında azaltılması nedeniyle eski yönetim kurulu üyeleri TURGAY BEKTAŞ, UĞUR CEYLAN, EBRU CEYLAN a şirketimiz tarafından İstanbul 11.İcra Dairesi'ne 2019/4489 E dosya numarası ile 1.831.918.49 TL tutarında icra davası açılmıştır. Süreç şirketimiz tarafından özenle takip edilecek olup ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803786
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8519
En Düşük
5,8470
18:056,5193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,5120
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|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5212
En Düşük
6,5173
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,68
|Açılış
|: 277,65
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7832
|7,8223
|% 0,64
|
|Frank
|5,9276
|5,9634
|% 0,76
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,18
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,68
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,35
|65,35
|0,13
|