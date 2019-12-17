***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun 07.11.2019 tarih ve 2019/59 sayılı bülteninde Suç Duyuruları kısmına konu olan Prestij Turizm paylarında meydana gelen işlemlerle ilgili olarak SPK tarafından eski yönetim kurulu üyeleri EBRU CEYLAN, UĞUR CEYLAN ve TURGAY BEKTAŞ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.SPK'nun Denetleme Dairesi tarafından 13.11.2019 tarihli, 44649743-663.02-E.14273 sayı numarası ile şirketimize göndermiş olduğu yazısına istinaden, Prestij Turizm paylarının ilişkili tarafından alım satımı suretiyle Marka Yatırım Holding karının veya malvarlığının 1.150.000 TL tutarında azaltılması nedeniyle eski yönetim kurulu üyeleri TURGAY BEKTAŞ, UĞUR CEYLAN, EBRU CEYLAN a şirketimiz tarafından İstanbul 11.İcra Dairesi'ne 2019/4489 E dosya numarası ile 1.831.918.49 TL tutarında icra davası açılmıştır. Süreç şirketimiz tarafından özenle takip edilecek olup ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803786BIST