***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yatırımcılardan Tekin Yılmaz'ın Tahsisli Sermaye Artırımına KatılmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.267.627,5Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 NâmaB Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 7.277.627,5 34,84611 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 7.277.627,500 34,67187Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMAEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 09/10/2019 tarihli kararı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların Bedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.990.000 TL' 28.267.627,50 TL'ye arttırılmasına ve arttırılması planlanan 7.277.627,50 TL'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL, İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527,50 TL, , Mustafa Söylemez'e olan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000 TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL, Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL, Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta 19.500 TL, Ufuk Kodaman 213.000 TL, Siirt Baykan Jet Turizm Taşıma 10.000 TL olan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı geçen kişilere tahsis edilmesine2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması planlanan 7.277.627,50 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 7.277.627,50 pay karşılığı 7.277.627,50 TL nominal değerde olmasına3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarak belirlenmesine,4- 7.277.627,50 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ( Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen ) ihraç edilmesi planlanan 7.277.627,50 TL nominal değerindeki payların nihai tutarının , Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00 TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791967BIST