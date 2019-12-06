***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.12.2019 tarihinde yapılan açıklama eki konularak tekrar gönderilmiştir.Şirketimizin 06.12.2019 tarih 1220 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirket merkez adresimizin Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. N14/1 Kemer/Antalya adresinden, iletişim ve irtibat bürosu olan Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. N3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresine taşınmasına,Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin ekli şekilde tadiline,Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasınaoybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802410BIST