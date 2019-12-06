***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.12.2019 18:34
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.12.2019 tarihinde yapılan açıklama eki konularak tekrar gönderilmiştir.
Şirketimizin 06.12.2019 tarih 1220 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirket merkez adresimizin Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. N14/1 Kemer/Antalya adresinden, iletişim ve irtibat bürosu olan Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. N3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresine taşınmasına,
Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin ekli şekilde tadiline,
Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,
Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasına müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802410
BIST
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
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|: 109.009
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|Önceki Kapanış
|: 108.659
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109.315
En Düşük
108.352
18:055,7898
En Yüksek
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18:056,4011
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|: 6,3780
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|Önceki Kapanış
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|: -0,32%
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|Açılış
|: 272,02
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|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5813
|7,6193
|% 0,50
|
|Frank
|5,8221
|5,8572
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5390
|1,5467
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|-14,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,55
|16,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|-0,05
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|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,77
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