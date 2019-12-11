***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.12.2019 18:38
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 10.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803094
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0063
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,16
|Açılış
|: 274,59
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
275,22
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6301
|7,6683
|% -0,06
|
|Frank
|5,8687
|5,9041
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5436
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,74
|
|Altın Gr.
|274
|275
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,72
|