***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru 16.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803965BIST