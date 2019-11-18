***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709Düzeltmelerden Sonraki Tutar120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 153.462.342 145.729.789TransferlerNot.27 -12.744.027 12.744.027Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 306.374 29.688.420 -40.300.928 -10.306.134 44.740.099 34.433.965Dönem Karı (Zararı)-40.300.928 -40.300.928 -17.765.559 -58.066.487Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.076.051 58.051.079 4.498.253 -329.901.224 -40.300.928 -18.038.687 198.202.441 180.163.754Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 134.742 -495.561 -16.806.243 -17.167.062 -6.690.464 -23.857.526Dönem Karı (Zararı)-16.806.243 -16.806.243 -1.727.767 -18.534.010Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.241.750 47.752.211 4.498.253 -433.294.053 -16.806.243 -86.070.000 150.497.240 64.427.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.454.655 13.256.240Dönem Karı (Zararı)-18.534.010 -58.066.487Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-18.534.010 -58.066.487Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.925.577 41.495.380Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 10.757.244 10.427.104Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler440.472 48.540Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler440.472 48.540Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.242.540 3.733.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 208.411 674.909Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -12.450.951 3.058.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.275.224 24.919.161Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -9.383.235 -7.367.159Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 31.748.255 32.302.216Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 -89.593 23.465Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 -203 -39.361Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.811.063 -909.033Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler162.869 -983.483Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 162.869 -983.483Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -3.278.755 4.260.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.737.656 30.433.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -13.111.971 60.456.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -28.192.294 2.715.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 1.182.545 501.124Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 7.479.398 -11.038.958Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.105.720 -886.898Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 -949.479 391.744Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -31.813.620 -2.527.605Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 50.120.112 -24.805.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.441.933 5.627.257Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.346.089 13.862.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -108.566 -606.341YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.091.918 26.272.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -1.857.603 -764.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17 -1.021.846 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 8.152.551 26.322.378Ödenen Faiz0 0Alınan FaizNot.33 -22.365.020 714.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.623.469 -38.624.764Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 36.172.283 2.277.999Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -16.377.368 -3.426.181Ödenen FaizNot.33 -1.171.446 -37.476.582YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.896 903.527Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.284NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)96.180 903.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.721.539 766.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 1.817.719 1.669.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 1.817.719 1.721.539Finansal YatırımlarNot.7 1.200.596 1.363.465Ticari AlacaklarNot.10 37.633.910 27.055.436İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 29.964.192 22.724.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 7.669.718 4.330.719Diğer AlacaklarNot.11 105.840.334 95.102.904İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 93.373.288 83.276.875İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 12.467.046 11.826.029StoklarNot.13 5.436.703 4.285.498Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 15.312.325 15.732.870İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 15.312.325 15.732.870Diğer Dönen VarlıklarNot.26 657.002 865.467ARA TOPLAM167.898.589 146.127.179TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR167.898.589 146.127.179DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 668.583 503.842İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 668.583 503.842Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 50.016.427 51.110.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 780.412.120 807.156.577Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 334.180 334.612Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 334.180 334.612Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 37.119.363 37.117.604İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 34.256.859 36.172.148İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 2.862.5 Not.35 10.398.867 7.311.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR878.949.540 903.533.701TOPLAM VARLIKLAR1.046.848.129 1.049.660.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 32.945.553 31.506.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 227.928.288 180.947.311Ticari BorçlarNot.10 38.200.278 29.439.062İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 927.479 4.459.115İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 37.272.799 24.979.947Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 4.742.890 3.873.633Diğer BorçlarNot.11 80.827.911 61.429.985İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 13.159 71.807İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 80.814.752 61.358.178Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 20.181.015 60.087.324İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 0 38.952.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 20.181.015 21.135.258Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 20.254.826 7.730.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 239.645 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 20.015.181 7.532.902ARA TOPLAM425.080.761 375.013.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER425.080.761 375.013.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 549.965.755 575.779.773Uzun Vadeli Karşılıklar4.365.270 4.099.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 4.365.270 4.099.637Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot.11 3.009.103 6.482.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot.11 3.009.103 6.482.995TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER557.340.128 586.362.405TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER982.420.889 961.376.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -86.070.000 -68.902.938Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-1.916.613 -1.916.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.241.750 182.107.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.241.750 182.107.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)47.752.211 48.247.772Yabancı Para Çevrim Farkları47.752.211 48.247.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-433.294.053 -329.820.282Net Dönem Karı veya Zararı-16.806.243 -103.473.771Kontrol Gücü Olmayan Paylar150.497.240 157.187.704TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.427.240 88.284.766TOPLAM KAYNAKLAR1.046.848.129 1.049.660.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 133.287.995 103.686.739 90.153.621 76.988.822Satışların MaliyetiNot.28 -68.931.645 -49.511.955 -40.772.193 -27.327.118TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.356.350 54.174.784 49.381.428 49.661.704BRÜT KAR (ZARAR)64.356.350 54.174.784 49.381.428 49.661.704Genel Yönetim GiderleriNot.29 -19.002.416 -20.961.591 -8.034.096 -14.117.901Pazarlama GiderleriNot.29 -1.104.504 -4.431.353 -531.007 -3.140.619Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 13.908.054 27.129.869 5.520.547 24.423.674Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -24.856.787 -31.255.451 -14.604.738 -29.206.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.300.697 24.656.258 31.732.134 27.620.711Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 9.220.132 6.867.095 5.554.959 3.538.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.520.829 31.523.353 37.287.093 31.159.374Finansman GelirleriNot.33 1.474.939 18.359.453 -23.095.767 18.321.869Finansman GiderleriNot.33 -65.808.533 -103.689.241 -31.683.058 -69.973.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.812.765 -53.806.435 -17.491.732 -20.492.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.278.755 -4.260.052 556.795 -2.615.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 3.278.755 -4.260.052 556.795 -2.615.957SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.534.010 -58.066.487 -16.934.937 -23.107.985DÖNEM KARI (ZARARI)-18.534.010 -58.066.487 -16.934.937 -23.107.985Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.727.767 -17.765.559 -2.720.492 -10.725.144Ana Ortaklık Payları-16.806.243 -40.300.928 -14.214.445 -12.382.841Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar131.079 307.915 4.356 306.678Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler131.079 307.915 4.356 306.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 170.031 384.155 26.916 382.918Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-38.952 -76.240 -22.560 -76.240Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.454.595 92.192.537 -9.437.995 76.100.862Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 -5.454.595 92.192.537 -9.437.995 76.100.862DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.323.516 92.500.452 -9.433.639 76.407.540TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.857.526 34.433.965 -26.368.576 53.299.555Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 -6.690.464 44.740.099 -12.043.108 40.189.491Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -17.167.062 -10.306.134 -14.325.468 13.110.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799563BIST