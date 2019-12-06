***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2019 19:06
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.12.2019
Genel Kurul Tarihi 02.01.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Bakanlık izni alınması kaydıyla, Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadilinin onaya sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2019 tarih 1221 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.01.2020 Perşembe günü saat 11.00'de Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbul adresinde yapılmasına ve keyfiyetin ortaklarımıza duyurulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802418
BIST