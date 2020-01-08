***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.12.2019Genel Kurul Tarihi 02.01.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Mercure İstanbul Taksim Hotel Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:42 Taksim/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Bakanlık izni alınması kaydıyla, Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadilinin onaya sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 02.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.01.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.01.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809673BIST