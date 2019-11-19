***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.11.2019 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-30.09.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 103.686.739 TL iken bu dönem % 28,55 oranında artarak 133.287.995 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 41.950.457 TL iken bu dönem % 27,00 oranında artarak 53.278.073 TL olarak gerçekleşmiştir.Bu dönem FAVÖK'ün ciromuza oranı % 39,97 dir. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 1.758.888 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız 55.036.961 TL olup FAVÖK oranımız % 41,29 dur. 33 nolu dipnotta yer alan, finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 40.300.928 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 16.806.243 TL net dönem zararı oluşmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799576BIST