***MARTI* *MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2020 12:54
***MARTI******MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.01.2020 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak yapılandırma görüşmeleri kapsamında bir taşınmazımızın satışına ilişkin olarak Denizbank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş ile Şirketimiz ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından satışın ertelenmesi konusunda İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvuru kabul edilerek satış ertelenmiştir. Yapılandırmaya ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir.
Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812735
BIST
16:21121.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,66
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:215,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:216,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:21293,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,54
|Açılış
|: 293,10
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.267.443
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,87
|1.540.224.531
|% 0,47
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|253.924.475
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6344
|7,6727
|% -0,01
|
|Frank
|6,0782
|6,1148
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5646
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|
|Yarım
|934
|958
|3,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:32KRTEK
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 624, 782 adet işlem
-
16:31MAALT
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 84.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 895 adet işlem
-
16:30SNGYO
Yüzde -13.51 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 615, 928 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -164, 61 kaybederek (% -0.14 ) 115, 536
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, ALYAG, ORMA, EGCYH, DENGE, BALAT, EGCEY, BMELK