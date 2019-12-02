***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI448.472 194.203Dönem Karı (Zararı)94.970 101.247Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)94.970 101.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler433.367 193.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler206.305 52.091Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.176 1.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler103 -554Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.089 2.177Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16 -277Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.820 4.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.820 4.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler175.589 74.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.562 -4.001Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler181.151 78.954Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.179 -2.253Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler851 32.421Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler851 32.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.698 29.548Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler749 559Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler749 559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-61.532 -71.229Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.817 -107.607İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.817 -107.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.551 10.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.551 10.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-67.632 -119.640Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.778 -13.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.793 150.994İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.671 -16.203İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.122 167.197Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.963 12.605Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.241 5.061İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.241 5.061Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.565 1.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.492 -11.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.961 -12.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.531 644Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları466.805 223.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.288 -3.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.045 -25.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-79.322 -53.441Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-11.088 -14.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 80Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5 80Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.765 -43.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-59.896 -39.781Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.869 -3.221Alınan Faiz5.526 3.988FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-291.479 -124.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri473.417 259.601Kredilerden Nakit Girişleri473.417 259.601Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-451.986 -280.805Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-451.986 -280.805Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.263 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-866 -2.442Ödenen Temettüler0 -25.925Ödenen Faiz-67.444 -26.389Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-64.337 -48.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.671 16.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.671 16.240DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ262.023 262.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ339.694 278.714Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler215 215 215Transferler85.871 -85.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48 28.848 -305 51.158 79.749 935 80.684Kar Payları2.344 -28.269 -25.925 -25.925Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-12.965 -12.965 -1.542 -14.507Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.097 54.158 351 19.771 156.569 51.158 290.810 -3.162 287.648Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51 17.098 6.353 86.448 109.848 8.968 118.816Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -4.511 81.033 -1.105 19.771 248.086 86.448 443.622 12.362 455.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2019 Önceki Dönem 31.01.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri344.908 266.571Ticari Alacaklar258.411 168.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar258.411 168.593Diğer Alacaklar12.794 17.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.794 17.059Stoklar515.027 457.229Peşin Ödenmiş Giderler47.822 37.985İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.822 37.985Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.153 15.805Diğer Dönen Varlıklar27.029 22.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.029 22.070ARA TOPLAM1.209.144 985.312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.209.144 985.312DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.161 2.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.161 2.411Maddi Duran Varlıklar175.646 159.739Taşıtlar27 49Mobilya ve Demirbaşlar103.276 91.567Özel Maliyetler68.361 65.452Yapılmakta Olan Yatırımlar3.982 2.671Kullanım Hakkı Varlıkları394.877 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar214.265 194.454Şerefiye148.595 136.878Markalar646 711Lisanslar12.582 10.479Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri11.405 4.192Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.037 42.194Peşin Ödenmiş Giderler268 114İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler268 114Ertelenmiş Vergi Varlığı2.716 1.880TOPLAM DURAN VARLIKLAR790.933 358.598TOPLAM VARLIKLAR2.000.077 1.343.910KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar298.060 79.742İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.486 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.486 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar296.574 79.742Banka Kredileri110.631 79.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar185.943 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.783 204.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.783 204.317Banka Kredileri172.783 204.317Ticari Borçlar617.041 510.284İlişkili Taraflara Ticari Borçlar203.740 155.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar413.301 355.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.547 32.512Diğer Borçlar8.142 16.534İlişkili Taraflara Diğer Borçlar116 10.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.026 6.204Türev Araçlar1.416 9.577Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.868 17.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.868 17.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.205 2.732Kısa Vadeli Karşılıklar17.218 13.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.444 2.679Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.774 10.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.585 11.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.585 11.116ARA TOPLAM1.192.865 896.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.192.865 896.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar341.227 91.985İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.473 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.473 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar337.754 91.985Banka Kredileri109.520 91.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar228.234 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.902 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.902 119Uzun Vadeli Karşılıklar6.099 5.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.099 5.018Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 12.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER351.228 109.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.544.093 1.006.742ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar443.622 333.774Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.511 -4.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.511 -4.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.511 -4.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.928 56.477Yabancı Para Çevrim Farkları81.033 63.935Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.105 -7.458Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.105 -7.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları248.086 156.569Net Dönem Karı veya Zararı86.448 91.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar12.362 3.394TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.984 337.168TOPLAM KAYNAKLAR2.000.077 1.343.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.10.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2019 - 31.10.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2018 - 31.10.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.148.254 1.777.714 808.134 715.238Satışların Maliyeti-1.079.165 -846.462 -400.392 -340.945TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.069.089 931.252 407.742 374.293BRÜT KAR (ZARAR)1.069.089 931.252 407.742 374.293Genel Yönetim Giderleri-117.369 -96.377 -38.088 -32.272Pazarlama Giderleri-633.065 -564.285 -222.972 -205.750Araştırma ve Geliştirme Giderleri-18.266 -19.306 -6.823 -5.827Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.373 9.106 5.293 4.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.076 -9.060 -2.976 -5.721ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)302.686 251.330 142.176 128.900Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-749 -559 -570 18FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)301.937 250.771 141.606 128.918Finansman Gelirleri8.108 4.287 2.700 3.509Finansman Giderleri-187.377 -124.263 -62.468 -69.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.668 130.795 81.838 62.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.699 -29.548 -18.462 -14.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri-43.232 -42.322 -22.603 -17.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.533 12.774 4.141 2.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.969 101.247 63.376 48.465DÖNEM KARI (ZARARI)94.969 101.247 63.376 48.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.521 7.256 4.618 5.632Ana Ortaklık Payları86.448 93.991 58.758 42.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-51 416 60 368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65 534 77 472Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 -118 -17 -104Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -118 -17 -104Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.898 27.250 14.832 -604Yabancı Para Çevrim Farkları17.544 44.104 10.616 15.945Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri17.544 44.104 10.616 15.945Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.146 -21.608 5.405 -21.217Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri8.146 -21.608 5.405 -21.217Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.792 4.754 -1.189 4.668Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.792 4.754 -1.189 4.668DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.847 27.666 14.892 -236TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.816 128.913 78.268 48.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.968 5.653 4.871 4.718Ana Ortaklık Payları109.848 123.260 73.397 43.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801380BIST