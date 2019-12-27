***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 13:44
***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., yurt içinde farklı miktar ve zaman dilimlerinde finansman ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmek üzere 1.500.000.000 TL üst limite kadar borçlanma aracı ihracı amacıyla, ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Söz konusu borçlanma araçları çeşitli faiz, vade ve koşullarda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805531
BIST
17:51113.682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,27
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:515,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0276
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:516,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6541
En Düşük
6,5741
17:51289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,61
|116.265.477
|% 17,57
|
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TIRE
|4,16
|134.566.172
|% 12,13
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,50
|85.284.392
|% -13,27
|
|SMART
|9,85
|196.499.220
|% -13,22
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,28
|65.562.066
|% -6,31
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|THYAO
|13,94
|505.573.209
|% -0,14
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|323.517.077
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,88
|124.203.895
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.726.030
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7841
|7,8231
|% 1,20
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,34
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de