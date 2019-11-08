***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
08.11.2019 17:07
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Mega Polietilen'in 07.11.2019 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797265 ) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 maddesi gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MEGA POLIETILEN XTEKS XKMYA 11/11/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797610
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 271,08
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3458
|7,3827
|% 0,04
|
|Frank
|5,7612
|5,7959
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5336
|1,5413
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-5,76
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,40
|62,40
|0,11
|