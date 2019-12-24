***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Şirketin Fiili Ana Faaliyet Alanının Önemli Ölçüde DeğişmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.12.2019Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.12.2019Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 24.12.2019Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 10848Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 1,8129Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 0 0Ek Açıklamalar07.11.2019 tarihinde KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda) açıklamış olduğumuz, "Şirketimizin faaliyetleri içerisinde tekstil payının önemli ölçüde yükselmesi ve tekstil sektörüne yapılan yatırımların artması nedeniyle, tekstil faaliyetlerinin şirketimizin fiili ana faaliyet konusuna dönüşmesi" gündemine dair Sermeye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ilgili maddeleri gereği Şirket'imizin 10.12.2019 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin ayrılma hakkına konu maddesi için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi söz konusu Genel Kurul toplantısında sahip olduğu payların tamamını ve sadece bu payları Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabilecektir.Ayrılmak isteyen pay sahibi, 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,8129 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabilecektir. Ayrılma hakkı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.("Piramit ve/veya Piramit Menkul) aracılığı ile kullandırılacak olup, ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak, 24 Aralık 2019 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanımına Dair Duyuru Metni.pdfEK: 2 Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Talep Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805036BIST