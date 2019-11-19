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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2019 10:18
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2018 Olağanüstü Genel Kurul sehven 2018 Olağan Genel Kurul olarak işaretlenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.11.2019
Genel Kurul Tarihi 10.12.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlık Üstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda bilgilendirme yapılması
3 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davetiyegündemvekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799589


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Riyal 1,5209 1,5285 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 -5,08  
Altın Gr. 270 270 -1,59  
Cumhuriyet 1.795 1.822 -3,00  
Tam 1.784 1.828 -6,88  
Yarım 862 884 -3,33  
Çeyrek 432 442 -1,66  
Gümüş.Ons 17,05 17,07 0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,87 61,87 -0,57  
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