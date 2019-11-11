***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı gereği 21.06.2019 tarihinde almış olduğu ve 04.09.2019 tarihinde revize ettiği %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiş olan izahname dosyamızın 2019/12 finansal tabloları ile başvuru yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmesi kararı ile mevcut başvurumuzun işlemden kaldırılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798078BIST