***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artışından Elde Edilecek Nakdin Kullanım YerleriŞirketimiz Polietilen ve Tekstil alanında faaliyetlerini ve ürün yelpazesini genişletmek, portföyüne yeni ürünler katmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek yatırımlar yapmak hedefindedir. Diğer yandan yıllar içerisinde itfa sürelerini tamamlamış makineleri, yeni ve otomasyonu yüksek makineler ile değiştirerek daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretimi sağlamak, tekstil sektöründe örme kumaş imalatında ihracata yönelik siparişler için makine parkurunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımından elde edilecek gelir ile düşük maliyetle daha fazla hammadde satın alınarak, kapasite kullanım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan ilave alınması planlanan yeni makinaların işleyeceği hammadde ihtiyacı da daha düşük maliyet ile karşılanıp şirketimizin karlılığına katkı sağlayacaktır. Bu amaçlar kapsamında Şirketimiz Mega Polietilen San. ve Tic. A.Ş. sermaye artırımına karar vermiş ve 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesini, 10.840.074,25 TL tutarının nakden 2.381.376,00 TL tutarının ortak Eda ÖZHAN' ın önceden firmaya nakden yatırmış olduğu tutardan mahsup edilerek karşılanmak suretiyle 13.221.450,25 TL (%100 Oranında Bedelli) artışla 26.442.900,50 TL ye çıkarılacaktır. Bedelli sermaye artırımı kapsamında yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı varsayımıyla elde edilecek ve şirketin hakim ortağı Eda ÖZHAN'ın paylarından küsurat olan 0,50 TL düşülerek fonun 13.221.450 TL olması beklenmekle birlikte, Eda ÖZHAN'ın alacağı mahsup edildikten sonra elde edilecek fiili fon tutarı 10.840.074 TL sermaye artırımı gelirinden 100.000 TL olması gereken masraflar düşüldükten sonra 10.740.074 TL olacaktır. Eda Özhan'ın sermaye artırımı öncesinde Şirket'e vermiş olduğu 2.381.376,00 TL tutarındaki fon, aşağıda belirtilmiş olan tabloda yer alan alanlarda kullanılmış olup, Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımında elde edilecek fiili fonun aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmaktadır. Eda Özhan'dan Sağlanan Fonun Kullanım YerleriFon kullanım Tutarı(TL)Ticari faaliyetlerden dolayı oluşan cari hesaplara yapılan ödemeler. 792.500,00 TLTicari faaliyetlere istinaden keşide edilen firma çeklerinin ödenmesi 1.210.100,00 TLİşletme genel giderleri 416.000,00 TLEda ÖZHAN'a yapılan geri ödemeler -37.224,00 TLTOPLAM2.381.376,00 TLSermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)Planlanan Yatırımlar İçerisindeki Oranı (Tahmini)İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve tekstil grubu için uygun hammadde temini 6.618.624,00 62%Katma değerli yeni ürün üretimi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili ar-ge yapısının güçlendirilmesi için yeni istihdam ve yeni cihazların alımı. 1.500.000,00 14%Lojistik altyapının güçlendirilmesi 400.000,00 4%Polietilen grubu için yıllar içerisinde ekonomik ömrünü doldurmuş veya model ve işlevsellik olarak artık yetersiz hale gelmiş makine ve teçhizatın yenilenmesi 2.000.000,00 18%Yasal çevre düzenlemeleri, pazarlama faaliyetlerine destek çalışmaları ve personel eğitimleri için destek çalışmaları 221.450,00 2%TOPLAM10.740.074,00100%Saygılarımızla, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eda ÖZHAN Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793178BIST