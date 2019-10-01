***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.10.2019 18:05
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789464
BIST
11:11104.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 378,04
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:115,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0198
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:116,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:11273,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,41
|Açılış
|: 273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26